Brand in Grazer Lokal: 21-Jährige starb an Rauchgasvergiftung

Nach Auskunft der Polizei soll ein weiterer Lokalgast noch im LKH Graz-West behandelt werden und in kritischem Zustand sein. Details waren bis Mittwochmittag beim Direktorium des Spitals vorerst nicht in Erfahrung zu bringen.

21 weitere Gäste wurden schwer verletzt

Der Brand in dem Lokal in der Grazer Sporgasse war am Neujahrstag gegen 3.30 Uhr im Eingangsbereich ausgebrochen und breitete sich rasch auf Einrichtung und Dekoration aus. Neben dem Todesopfer aus dem Bezirk Mödling wurden 21 Gäste teilweise sehr schwer verletzt. Eine technische Brandursache konnte noch am Neujahrstag ausgeschlossen werden. Eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung steht im Raum. Sprühkerzen kommen als Ursache in Betracht, doch die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.