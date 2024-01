Brand in Grazer Lokal: Rund 20 Gäste wurden verletzt

Zudem gab es zahlreiche Einsätze, weil Feuerwerkskörper trotz Verbots im Ortsgebiet gezündet wurden. "Nach vorläufigem Erkenntnisstand kam es dabei zu rund 360 Sicherstellungen von pyrotechnischen Gegenständen und rund 150 Amtshandlungen", zog die steirische Exekutive am Feiertag Bilanz.

Mehrere Brände durch Feuerwerkskörper

Es kam dadurch auch zu mehreren Bränden. So gerieten in der Algersdorfer Straße in Graz ein Altkleidercontainer offenbar durch einen pyrotechnischen Gegenstand in Brand, am Unteren Bründlweg, ein Altpapiercontainer in Brand. In Nitscha (Bezirk Weiz) geriet eine Hecke durch einen Feuerwerkskörper in Brand. Der Brand konnte von Anrainern mit Hilfe von Feuerlöschern und von der Freiwilligen Feuerwehr Nitscha gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.