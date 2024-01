Silvesterfeiern: 5 Verletzte und gezündete Böller in Polizeiauto

Durch unsachgemäß entsorgte Pyrotechnikgüter ist in Tirol in der Nacht auf Montag der Müllraum eines Gästehauses in Maurach (Bezirk Schwaz) in Brand geraten. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, hatten zwei deutsche Urlauber gegen 0:30 Uhr mehrere Silvesterraketen und zwei Feuerwerksbatterien in der Meinung entsorgt, dass sie erloschen seien. Bereits am Sonntagabend geriet in Hopfgarten (Bezirk Kitzbühel) eine Thujenhecke durch eine Silvesterrakete in Brand.

Den Brand in Maurach hatte einer der deutschen Urlaubsgäste gegen 1:30 Uhr selbst bemerkt, als er durch sein gekipptes Fenster Brandgeruch, Rauch und Knistergeräusche wahrnahm. Gemeinsam mit dem Hausbesitzer begann er, das Feuer mit Feuerlöschern zu löschen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Es waren 25 Feuerwehrleute im Einsatz.

Der Heckenbrand in Hopfgarten brach gegen 19:30 Uhr aus, vermutlich durch eine von einer angrenzenden Skiwiese abgefeuerte Rakete. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden, Verletzte gab es nicht.

Rakete traf Schlafzimmerfenster

In Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) traf eine Silvesterrakete gegen 23:40 Uhr das Schlafzimmerfenster eines Einfamilienhauses. Dabei zerbrach die äußere Scheibe der Doppelverglasung. An der Innenscheibe seien Rußrückstände zurückgeblieben. Eine 40-jährige Frau, die sich zum Zeitpunkt des Aufpralls im Schlafzimmer aufhielt, habe einen Schock erlitten.

Anzeigen wegen Besitzers und Zündung verbotener Feuerwerkskörper

Die Polizei zeigte zudem zwei Männer wegen des Besitzes und der Zündung verbotener Feuerwerkskörper an, die "vermutlich aus dem Osten eingeführt" worden seien. Der 18-Jährige und 27-Jährige hatten die Pyrotechnik-Güter gegen 18:20 Uhr in Völs (Bezirk Innsbruck-Land) gezündet. Die noch nicht abgefeuerten Feuerwerkskörper seien sichergestellt worden. Der 18-Jährige sei schon am Christtag wegen des Besitzes von mehreren Hundert verbotenen Feuerwerkskörpern angezeigt worden, hieß es.