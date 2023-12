Weltweite Silvesterfeiern: Erste Länder begrüßen das Jahr 2024

Lichterspektakel auch in asiatischen Metroplen

Gigantische Lichterspektakel waren auch in vielen asiatischen Metroplen geplant, darunter in Singapur, wo zahlreiche Schaulustige zum Feuerwerk an der Marina Bay mit Blick auf die Skyline erwartet werden. In Bangkok steht wieder der mächtige Fluss Chao Phraya im Zentrum der Feierlichkeiten, in dem sich traditionell die Lichter des Mega-Feuerwerks spiegeln. Viele wollten auf Party-Booten feiern, um die Show aus nächster Nähe zu erleben. Thailand, das der buddhistischen Zeitrechnung folgt, startet ins Jahr 2567.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen in Österreich

In Österreich stehen die Feiern heuer wieder unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober ist hierzulande die Terrorwarnstufe 4 in Kraft. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) besuchte bereits am Samstag Einsatzkräfte in der Wiener Innenstadt und bedankte sich für den fordernden Dienst.

