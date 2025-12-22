Brand in Favoriten: Feuerwehr rettete Bewohner aus Gebäude
Bei einem Wohnungsbrand in der Angeligasse in Wien-Favoriten sind in der Nacht auf Montag mehrere Bewohner von der Feuerwehr gerettet worden. Vier Personen mussten über Drehleitern geborgen werden, berichtete Pressesprecher Gerald Schimpf.
Stiegenhaus verqualmt
Die Bewohner der Brandwohnung, in der mehrere Räume in Flammen standen, hatten sich zu Nachbarn geflüchtet und die Wohnungstür offen gelassen. Dadurch kam es zu einer starken Verrauchung des Stiegenhauses und der Nachbarwohnung.
Die Einsatzkräfte wurden gegen 23.20 Uhr alarmiert. Zahlreiche Personen standen an den Fenstern und warteten auf Hilfe.
Berufsrettung versorgte 14 Menschen
Mehrere Bewohner waren aber auch selbstständig ins Freie geflüchtet. Die Wiener Berufsrettung betreute insgesamt 14 Personen in Fahrzeugen der Sondereinsatzgruppe. Ins Krankenhaus musste niemand gebracht werden, sagte Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen ausgerückt war, konnte ihren Einsatz gegen 2 Uhr beenden. Die Brandursache war noch unklar.
