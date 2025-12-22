Brand in Favoriten: Feuerwehr rettete Bewohner aus Gebäude

Bei einem Wohnungsbrand in der Angeligasse in Wien-Favoriten sind in der Nacht auf Montag mehrere Bewohner von der Feuerwehr gerettet worden. Vier Personen mussten über Drehleitern geborgen werden, berichtete Pressesprecher Gerald Schimpf.

Stiegenhaus verqualmt

Die Bewohner der Brandwohnung, in der mehrere Räume in Flammen standen, hatten sich zu Nachbarn geflüchtet und die Wohnungstür offen gelassen. Dadurch kam es zu einer starken Verrauchung des Stiegenhauses und der Nachbarwohnung.