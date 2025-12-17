Brand bei Wiener Klinik: Großeinsatz der Feuerwehr
Im Außenbereich der Klinik Landstraße finden derzeit Bauarbeiten statt. Dabei soll es zu einem Schwellbrand mit Rauchentwicklung gekommen sein. Die Berufsfeuerwehr rückte aufgrund der Größe des Gebäudes mit insgesamt 20 Fahrzeugen an, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen.
Um kurz vor 12 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr alarmiert. "Sobald klar war, dass es sich bei dem Gebäude um ein Krankenhaus handelt, wurde aufgrund der geltenden Sicherheitsvorkehrungen Alarmstufe 2 ausgerufen", schildert Sprecher Lukas Schauer. Das Feuer betraf den Dachbereich der Baustelle, Patienten sind dort nicht untergebracht.
Keine verletzten Personen
"Es gibt keine verletzten Personen. Derzeit gibt es noch keine konkreten Informationen zur Brandursache und zum Umfang des Schadens", heißt es vom Wiener Gesundheitsverbund. Die Berufsfeuerwehr erhöhte die Alarmstufe mittlerweile auf 3. "Es wurden zusätzliche Kräfte angefordert, um auch Nachschau in den angrenzenden Räumen zu halten", sagte der Sprecher der Berufsfeuerwehr.
Evakuierungen seien nach seinen Informationen zunächst nicht notwendig gewesen.
Herausfordernder Einsatz
Der Einsatz gestaltete sich durchaus herausfordernd. Laut Schauer musste die Dachverkleidung geöffnet werden. Mit Löschlanzetten versuchten die Einsatzkräfte, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die Brandursache war zunächst unklar. Laut Gesundheitsverbund wurde über die Klinik Landstraße eine sogenannte Rettungssperre verhängt, das bedeutet, dass Rettungs- bzw. Notarztwagen das Krankenhaus vorübergehend nicht anfahren dürfen.
Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, sei derzeit nicht absehbar, so Schauer.
