Brand bei Wiener Klinik: Großeinsatz der Feuerwehr

Im Außenbereich der Klinik Landstraße finden derzeit Bauarbeiten statt. Dabei soll es zu einem Schwellbrand mit Rauchentwicklung gekommen sein. Die Berufsfeuerwehr rückte aufgrund der Größe des Gebäudes mit insgesamt 20 Fahrzeugen an, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Um kurz vor 12 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr alarmiert. "Sobald klar war, dass es sich bei dem Gebäude um ein Krankenhaus handelt, wurde aufgrund der geltenden Sicherheitsvorkehrungen Alarmstufe 2 ausgerufen", schildert Sprecher Lukas Schauer. Das Feuer betraf den Dachbereich der Baustelle, Patienten sind dort nicht untergebracht.

Keine verletzten Personen

"Es gibt keine verletzten Personen. Derzeit gibt es noch keine konkreten Informationen zur Brandursache und zum Umfang des Schadens", heißt es vom Wiener Gesundheitsverbund. Die Berufsfeuerwehr erhöhte die Alarmstufe mittlerweile auf 3. "Es wurden zusätzliche Kräfte angefordert, um auch Nachschau in den angrenzenden Räumen zu halten", sagte der Sprecher der Berufsfeuerwehr.

Evakuierungen seien nach seinen Informationen zunächst nicht notwendig gewesen.