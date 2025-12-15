Verletzter bei Brand in Wien: 9 Personen wurden von Feuerwehr geborgen

Bei einem Wohnungsbrand in Wien-Favoriten ist am Montagvormittag ein 17-Jähriger leicht verletzt worden. Insgesamt neun Bewohner wurden von der Feuerwehr teils über Leitern und teils mit Atemschutztrupps über das Stiegenhaus geborgen und der Rettung übergeben, berichtete ein Feuerwehrsprecher.

Der 17-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und leichte Brandwunden an den Händen, hieß es bei der Wiener Berufsrettung auf Nachfrage der APA. Er wurde in ein Spital gebracht.