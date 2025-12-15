Die Wiener Polizei fahndet nach einem Verdächtigen, der in der Nacht auf den 4. Oktober in einem Wiener Innenstadt-Club einer 36-jährigen Frau ein Bierglas ins Gesicht geworfen haben soll. Dabei wurde nicht nur die Frau schwer verletzt, auch ihr Lebensgefährte (42) sowie eine Freundin des Opfers (43) wurden durch Splitter an der Hand verletzt. Bei der 43-Jährigen wurde dabei eine Sehne durchtrennt, sie musste operiert werden.

Zu der Tat soll es gegen 1.30 Uhr in dem Lokal in der Sonnenfelsgasse gekommen sein, nachdem die 36-Jährige den Verdächtigen zurechtgewiesen hatte, weil er sie mehrfach angerempelt haben soll. Die Frau erlitt durch die Glassplitter mehrere Schnittverletzungen im Gesicht, zudem wurden vier Zähne irreparabel beschädigt. Glatze & "auffällige Ohren" Der mutmaßliche Täter ist vermutlich ein österreichischer Staatsbürger, er soll ca. 1,90 Meter groß und von schlanker Statur sein. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine Glatze, seine Ohren wurden als "auffällig" beschrieben, er hatte ein weißes Hemd an.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LPD Wien Die Gruppe ergriff die Flucht.