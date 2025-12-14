WEGA-Einsatz in der Innenstadt: Mann nach Angriff auf Frau festgenommen

Zu einem heiklen Einsatz wurden die Beamten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt und die Sondereinheit WEGA in eine Wohnung in der Inneren Stadt gerufen. Eine Frau hatte Alarm geschlagen, weil sie von ihrem Lebensgefährten bedroht worden sei.

Am Einsatzort angekommen informierte die verängstigte Frau (37) die Polizisten, dass sie von ihrem Partner, einem 39-jährigen Österreicher, im Zuge eines Streits mit Gegenständen beworfen und mit dem Umbringen durch eine Schusswaffe bedroht worden zu sein. Es soll sich laut Krone-Informationen um den bekannten Szene-Gastronom Martin H. handeln. Laut dessen Anwalt Nikolaus Rast soll es sich um eine "Intrige" handeln. Sie würden den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft "gelassen" entgegenblicken. H. würde sich derweil um seine Geschäfte in Dubai kümmern.

Betretungs- und Annäherungsverbot

Der ebenfalls anwesende 39-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Im Zuge der Durchsuchung der Wohnung wurden zwei Schusswaffen aufgefunden, die der Mann legal besaß, und zwei verbotene Pistolenmagazine.