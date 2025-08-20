Lokalmiete nicht bezahlt: Räumungsklage gegen Martin Ho-Firma

Anh Tuan Ho alias Martin Ho hat nichts mit seinen ehemaligen Dots-Lokalen zu tun – das sagt er zumindest. Der „Hidden Club“ und das „Dots Establishment“, beide an der Mariahilfer Straße 36, sind dem Namen nach zum „CiCi“-Club und „Cellini“ geworden. Er scheint auch nicht mehr als Eigentümer oder Geschäftsführer auf – dafür aber eine seiner Firmen in einer Mietzins- und Räumungsklage am Bezirksgericht Josefstadt.

Das Ho-Imperium ist verschachtelt und die Firmenstruktur schwer zu durchschauen. Martin Hos Dots-Gruppe ging in den vergangenen Jahren in die Brüche, zahlreiche Firmen wechselten Namen und Geschäftsführung, um kurz darauf Insolvenz anzumelden. Verhandlung für November angesetzt Einen neuen Namen trägt auch die ehemalige „Dots Beteiligungs GmbH“: Sie heißt inzwischen „RHC Invest GmbH“, an der Ho 49 Prozent Anteile hält, und Mieter der Geschäftslokale an der Mariahilfer Straße 36 ist. Weitere 20 Prozent des Unternehmens gehören Martin Hos „Pure Wish GmbH“, die restlichen 31 Prozent hält Kim-Dung Ho, eine vermutlich nahe Verwandte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © DOTS Group Martin Ho in seinem ehemaligen Restaurant "Dots Establishment" auf der Mariahilfer Straße 36. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl Cellini Das Restaurant wurde 2025 als "Cellini" neueröffnet, die Betreiber sind alte Bekannte von Ho. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © DoTS Group Der "Hidden Club" wurde in "CiCi" umbenannt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Samir Novotny Geschäftsführer ist der Christian Edy, ein Vertrauter von Ho. In der Vergangenheit führte er für Ho auch die "Pratersauna" sowie den Club "Vie I Pee".

Gegen die „RHC Invest“ richtet sich auch die Mietzins- und Räumungsklage am Bezirksgericht Josefstadt. Dort bestätigt man auf KURIER-Anfrage die Verfahren. Die Verhandlung ist für November angesetzt. "Miserable Zahlungsmoral": Gerichtsstreit um 447.000 Euro Wie aus der Klage hervorgeht, hat die „RHC Invest“ die Geschäftslokale gemietet, die Miete aber offenbar schon seit Jahresanfang nicht mehr bezahlt: „Sofern überhaupt Zahlungen geleistet werden, erfolgen diese meist mit erheblicher Verspätung.“ Laut Unterlagen geht es um offene Zahlungen von 174.000 Euro und einen Gesamtstreitwert von 447.000 Euro.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Faksimile Die Klage gegen Hos "RHC Invest", ehemals "Dots Beteiligungs GmbH" (Faksimile).

Gefordert wird außerdem die Räumung beider Lokale: „Aufgrund der schlechten Zahlungsmoral“ sei der Hauseigentümer bereits mehrfach gezwungen gewesen, Mietzins- und Räumungsklage einzubringen: „Die miserable Zahlungsmoral der beklagten Partei ist als grobes Verschulden zu qualifizieren“, so der Vorwurf. Hat Martin Hos Firma die Räume also an die Lokale untervermietet – und das ohne Erlaubnis? So lautet jedenfalls der Vorwurf der Hauseigentümer, die dem KURIER bekannt sind, jedoch anonym bleiben möchten. Wer hinter den Nachfolgeprojekten steckt Alexander Khaelss-Khaelssberg, Pressesprecher von Martin Ho, erklärt auf KURIER-Anfrage: „Es handelt sich um keine Untermiete. Anteile der Dots-Group an den Lokalen werden treuhänderisch durch die Gesellschaft gehalten, wobei Martin Ho nicht in das operative Geschäft involviert ist.“ Als Miteigentümer gebe die Dots-Group keine Stellungnahme zu Klagen gegen Unternehmensbeteiligungen ab.