Martin Ho vor Comeback? Was der Gastronom jetzt in Wien plant

Jetzt versucht der Gastronom mit neuen Projekten wieder Fuß zu fassen – in Dubai, aber auch in Wien, wo gleich zwei Konzepte geplant sind.

Was folgte, war eine Serie an Insolvenzen und ein Streit mit der Arbeiterkammer um unbezahlte Löhne. Für Schlagzeilen sorgte auch seine Nähe zur Politik.

Ho will wieder ein Dots-Restaurant in Innenstadtlage eröffnen, das betonte er bereits im August 2024. Fast genau ein Jahr später scheint das Vorhaben konkret zu werden und eine mögliche Adresse für das „Dots Establishment" gefunden. Verhandlung über Restaurant-Standort Verhandelt werde aktuell über einen Standort „in prominent, goldener Lage", sagt Pressesprecher Alexander Khaelss-Khaelssberg auf Kurier-Anfrage, ohne zu konkret werden zu wollen. Eine Eröffnung könne man sich in der ersten Jahreshälfte 2026 vorstellen.

Hos zweites Wien-Projekt: Im 1. Bezirk in der Bognergasse neben dem Schwarzen Kameel entsteht aktuell ein Showroom, genauer ein Geschäft der Marke „Jacob & Co" für Luxusuhren, in dem Ho auch Drinks servieren will. Die Eröffnung ist für das 4. Quartal dieses Jahres geplant. Gerüchteweise könnte das dazugehörige Getränke-Konzept von Roberto Pavlovic-Hariwijadi, in der Wiener Gastronomie-Szene ebenfalls ein bekannter Name, kommen. Der Barkeeper betrieb in der Innenstadt mehrere Jahre seine drei Roberto American Bars, geriet in Folge der Pandemie jedoch in finanzielle Schieflage und musste Anfang 2024 Insolvenz anmelden.

Soft Opening in Dubai fixiert Was Hos erstes Restaurant im Ausland angeht: In Dubai haben die Bauarbeiten für das „Dots DXB“ mit Platz für 247 Gäste im Al Fattan Currency Building begonnen. Das Soft Opening soll in der dritten Oktoberwoche stattfinden, die offizielle Eröffnung ist für den 12. November 2025 geplant. Abends wird das Restaurant zum Club, ab 23 Uhr schließt man für die Öffentlichkeit und „begrüßt nur mehr eine fein selektierte Gästeliste", wie es heißt. Die Zielgruppe: „führende Wirtschaftstreibende, Künstler und die Kreativszene“. Ein Konzept, das in der Vergangenheit zumindest in Wien funktionierte und das Who’s who aus Medien, Wirtschaft und Politik anzog, allen voran Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © zVg. Die Baustelle für Hos erstes Lokal in Dubai. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © zVg. Heißen wird es „Dots DXB“, farblich setzt man auf Beige und Altrosa. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © zVg. Das „Dots DXB“ Copyright-Hinweis öffnen/schließen © zVg. Geplant ist ein Konzept aus Bar, Restaurant und Club. Die Küchenlinie: chinesische Küche mit französischen Einflüssen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © zVg. Das „Dots DXB“