Brand in Textilverarbeitungsbetrieb in Gmünd: Hilfe aus Tschechien
Rund 130 Einsatzkräfte sind am Freitag in Gmünd in Niederösterreich zu einem Brand in einem Textilverarbeitungsbetrieb ausgerückt. Die Flammen wurden rasch unter Kontrolle gebracht, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Gmünd in einer Aussendung.
Verletzt wurde niemand, auch in Hinblick auf Gefahrenstoffe konnte Entwarnung gegeben werden.
Löschangriff von außen
Der entsprechende Alarm war am Freitag durch die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Zeitgleich hatte auch ein Mitarbeiter der Firma telefonisch die Feuerwehr informiert. An Ort und Stelle starteten die Helfer umgehend den Löschangriff von außen. Nach der Unterbrechung der Gaszufuhr folgte ein Atemschutzeinsatz im Inneren des Betriebsgebäudes.
Neben Helfern aus den umliegenden Waldviertler Regionen wurde auch die Feuerwehr aus Ceske Velenice im benachbarten Tschechien alarmiert. Die ebenfalls angeforderte Schadstoffgruppe Zwettl konnte rasch abrücken, da keine Probleme mit Gefahrenstoffen geortet wurden.
