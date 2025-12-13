Brand in Textilverarbeitungsbetrieb in Gmünd: Hilfe aus Tschechien

Rund 130 Einsatzkräfte sind am Freitag in Gmünd in Niederösterreich zu einem Brand in einem Textilverarbeitungsbetrieb ausgerückt. Die Flammen wurden rasch unter Kontrolle gebracht, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Gmünd in einer Aussendung.

Verletzt wurde niemand, auch in Hinblick auf Gefahrenstoffe konnte Entwarnung gegeben werden.