Feuer auf Baustelle in Wiener Neustadt: Wohnhaus evakuiert

Feuerwehrauto im Einatz
Großeinsatz am Dach eines Wohnhauses am Babenbergerring in Wiener Neustadt. Verletzt wurde niemand.
12.12.25, 16:15
Für einen Großeinsatz der Feuerwehr sorgte am Freitag ein Brand auf einer Baustelle am Babenbergerring - genau gegenüber dem Bundesgymnasium. Der Ring musste gesperrt werden, um mit der Drehleiter rasch zum Brandherd zu gelangen. 

"Gleich der erste Löschangriff brachte Erfolg", kann man seitens der Feuerwehr vermelden. "Der Brand, der vom Straßenniveau beträchtlich aussah, entpuppte sich als begrenztes Feuer auf der Dachhaut, welches schnell bekämpft werden konnte."

Feuerwehrautos und Einsatzkräfte vor einem Wohnhaus

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Dennoch hätten sich die weiteren Löscharbeiten "schwierig sowie personal- und zeitintensiv gestaltet". Um sicherzustellen, dass das Feuer keine darunter liegenden Wohnungen beeinträchtigt hatte, musste die Dachhaut zur weiteren Glutnestbekämpfung geöffnet werden. 

Drei Bauarbeiter, die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs am Dach waren, konnten sich selbstständig retten. Rund 40 Feuerwehrkräfte und mehrere Rettungs- und Polizeifahrzeuge standen im Einsatz. 

