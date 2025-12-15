Brandanschlag auf Wiener Fitnessstudio: 24-Jähriger festgenommen

In der Nacht auf Samstag soll ein 24-Jähriger einen Brandanschlag auf ein Fitnessstudio in Wien-Donaustadt verübt haben, wie die APA berichtet. Der Verdächtige wurde wenige Stunden nach der Tat um 6 Uhr mit Unterstützung von Beamten der Sondereinheit WEGA in einem Hotel festgenommen.

Dieses befand sich in der Nähe des Tatorts, von dem der Verdächtige geflohen war. Dort ist es den Sicherheitsmitarbeitern zuvor nicht nur gelungen, den Brand zu löschen, sondern auch den Täter zu fotografieren. Der Verdächtige soll bei seiner Tat die Glasfront des Fitnesscenters mit einem Hammer und Fußtritten eingetreten haben. Dann goss er laut den Angaben der Landespolizeidirektion Benzin aus einem Kanister in den Geschäftsraum und zündete es an.

Verdächtiger hat schon mehrere Polizeieinsätze ausgelöst

Die Erhebungen der Beamten der Polizeiinspektion Wagramer Straße ergaben, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 24-jährigen irakischen Staatsangehörigen handelt, der Mitglied des Fitnessstudios war - und dort in der Vergangenheit bereits mehrere polizeiliche Einsätze ausgelöst hatte. In weiterer Folge wurde der Aufenthaltsort des Mannes ermittelt und eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien erwirkt.