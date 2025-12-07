Ein 11-Jähriger hat sich am Samstagnachmittag in Wien-Simmering beim Hantieren mit einem Feuerwerkskörper schwer verletzt. Der Bub hatte gegen 14 Uhr in einem Park in der Mautner-Markhof-Gasse einen Böller gezündet, der ihm schließlich in der Hand explodierte. Dabei wurden ihm Ring- sowie Mittelfinger teils abgetrennt, auch am Daumen der anderen Hand erlitt er Verletzungen."Eine Passantin bemerkte ihn und rief die Rettung", sagte eine Polizeisprecherin der APA am Sonntag.