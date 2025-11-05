11-Jähriger wurde nach Böller-Explosion in Wien schwer verletzt

Ein elf Jahre alter Bub ist am Dienstag in der Früh bei der Explosion eines Böllers schwer verletzt worden.

Er war gemeinsam mit zwei jungen Begleitern auf einem Fußballplatz in einem Park in Wien-Penzing .

Der Elfjährige zündete den Böller in seiner Hand, teilte die Polizei mit. Dabei erlitt er laut Berufsrettung Wien schwere Rissquetschwunden an der Hand und eine Verletzung am Auge. Die zwei Begleiter des Burschen liefen davon, Zeugen verständigten die Einsatzkräfte.

Burschen ließen Verletzten zurück

Die Zeugen wurden durch den lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam und sahen noch, dass zwei weitere Burschen den Verletzten zurückließen. Der Bub wurde sofort nach der erstmedizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Er war bisher nicht ansprechbar.