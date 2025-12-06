Unfall in Graz: 14-Jährige von Böller schwer verletzt

Eine 14-Jährige ist am Freitag in Graz bei einer Böllerexplosion verletzt worden. Laut Polizei dürfte sie den Böller der Kategorie F4, ein ausländisches Fabrikat, von einem Mitschüler bekommen haben.

Am Balkon wollte sie ihn kurz nach 15 Uhr ausprobieren, er explodierte noch in ihrer Hand. Der Bruder setzte die Rettungskette in Gang. Die 14-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in die Kinderchirurgie des LKH Graz eingeliefert.