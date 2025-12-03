Nach Raubversuch mit Messer nahm Polizei 21-jährigen Steirer fest

Einen mutmaßlichen zweifachen Räuber hat die Polizei am Dienstag in Leoben aus dem Verkehr gezogen. Der 21-Jährige aus dem Bezirk Murtal soll am Dienstagnachmittag, bewaffnet mit einem Messer, einen 26-Jährigen attackiert haben.

Dieser war gegen 17.15 Uhr in der Leobener Roseggerstraße im Bereich hinterer Murkai, unterwegs. Dabei soll ihn ein unbekannter Mann von hinten umschlungen und mit einem Messer bedroht haben. Der Tatverdächtige forderte laut Angaben des Opfers Bargeld. Der Attackierte konnte sich jedoch losreißen und um Hilfe rufen. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin in Richtung Hauptbahnhof .

Der Überfallene erstattete sofort Anzeige bei der Polizei, die auch umgehend eine Fahndung einleitete. Schon nach kurzer konnte im Stadtgebiet der 21-Jährige aus dem Bezirk Murtal festgenommen werden. Das mutmaßlich beim Raubversuch verwendete Messer fanden die Polizisten ebenfalls bei dem Mann.

Zweiter Raub geklärt

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Festgenommene auch für einen zweiten Raub am vergangenen 26. November in Leoben verantwortlich sein dürfte. Damals dürfte er einer 55-Jährigen die Handtasche geraubt haben. Der Verdächtige zeigte sich zu beiden Fällen geständig. Die Polizei lieferte ihn in die Justizanstalt Leoben ein.



