Drogenkurier in Spielfeld gefasst: 15 Kilo Cannabis im Kofferraum
Die Polizei hat am südsteirischen Grenzübergang Spielfeld einen mutmaßlichen Drogenkurier geschnappt und 15 Kilogramm Cannabis sichergestellt, wie die APA berichtet.
Drogenschmuggel an der Grenze
Die Suchtmittel waren in Plastiksäcken verpackt und in einem Reisekoffer im Kofferraum des Fahrzeugs des 27-jährigen Pakistanis versteckt. Der Mann befindet sich in Haft, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mit. Der Verdächtige wurde bereits am Samstag gegen 23 Uhr bei der Einreise von Slowenien am A9-Grenzübergang nach Österreich festgenommen.
Polizisten war der hochpreisige und noch neue gemietete BMW X5 aufgefallen. Mit dem 27-Jährigen war auch eine 19 Jahre alte Ungarin unterwegs. Inwiefern sie von dem Drogenschmuggel wusste, steht noch nicht fest.
Beamte der Fremdenpolizei in Spielfeld veranlassten eine Intensivkontrolle des Fahrzeuges. Dabei stellte man rund 15 Kilogramm Cannabiskraut sicher.
Ermittler gehen davon aus, dass der Mann bereits als Drogenkurier für eine international agierende, kriminelle Organisation tätig war. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete daher seine Einlieferung in die Justizanstalt Graz-Jakomini an. Die Suchtgiftermittler des Landeskriminalamtes konzentrieren sich nun auf die Ausforschung der Lieferquelle sowie die Auftraggeber im Hintergrund.
