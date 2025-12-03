Drogenkurier in Spielfeld gefasst: 15 Kilo Cannabis im Kofferraum

Die Polizei hat am südsteirischen Grenzübergang Spielfeld einen mutmaßlichen Drogenkurier geschnappt und 15 Kilogramm Cannabis sichergestellt, wie die APA berichtet.

Drogenschmuggel an der Grenze

Die Suchtmittel waren in Plastiksäcken verpackt und in einem Reisekoffer im Kofferraum des Fahrzeugs des 27-jährigen Pakistanis versteckt. Der Mann befindet sich in Haft, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mit. Der Verdächtige wurde bereits am Samstag gegen 23 Uhr bei der Einreise von Slowenien am A9-Grenzübergang nach Österreich festgenommen.

Polizisten war der hochpreisige und noch neue gemietete BMW X5 aufgefallen. Mit dem 27-Jährigen war auch eine 19 Jahre alte Ungarin unterwegs. Inwiefern sie von dem Drogenschmuggel wusste, steht noch nicht fest.