Kärntner warf kurz vor Verkehrskontrolle Drogenpaket aus dem Auto

Zwei Kärntner sind bereits Ende Oktober in Villach wegen Drogenhandels festgenommen worden. Die Polizei hatte die beiden Villacher, 47 und 40 Jahre alt, bereits seit längerem im Visier. Als die Beamten schließlich den 40-Jährigen zu einer Verkehrskontrolle anhalten wollten, warf der Mann ein Paket aus dem Auto, in dem sich 200 Gramm Kokain befanden, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Ermittlungen gegen die beiden liefen bereits seit September 2025. Am 22. Oktober erfolgte schließlich die Kontrolle, vor der der 40-Jährige die Drogen loswerden wollte. Das Kokain wurde sichergestellt, der 40-Jährige festgenommen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann die Drogen bei dem 47-Jährigen gekauft hatte, weshalb bei diesem eine Hausdurchsuchung durchgeführt wurde. Dabei wurden weitere 110 Gramm Kokain, mehrere 10.000 Euro Bargeld, zwei Suchtgiftwaagen, mehrere Mobiltelefone und XTC-Tabletten sichergestellt.