Kärnten: Pkw stieß Fußgänger nieder und verletzte ihn schwer
Eine 56-jährige Pkw-Lenkerin übersah im Bezirk Spittal an der Drau eine Fußgängergruppe.
Ein Fußgänger ist am Samstagabend in Kärnten im Bezirk Spittal an der Drau von einem Pkw niedergestoßen und schwer verletzt worden.
Laut Polizei übersah eine 56-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Spittal an der Drau kurz vor 20 Uhr auf der B100 auf Höhe Neuolsach eine vierköpfige Fußgängergruppe, die aus einem Reisebus ausgestiegen war und die Fahrbahn überqueren wollte.
Der Pkw stieß einen Mann nieder. Er wurde vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht.
