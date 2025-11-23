Ein Fußgänger ist am Samstagabend in Kärnten im Bezirk Spittal an der Drau von einem Pkw niedergestoßen und schwer verletzt worden.

Laut Polizei übersah eine 56-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Spittal an der Drau kurz vor 20 Uhr auf der B100 auf Höhe Neuolsach eine vierköpfige Fußgängergruppe, die aus einem Reisebus ausgestiegen war und die Fahrbahn überqueren wollte.