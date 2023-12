Steiermark: Fußgänger starb bei Verkehrsunfall

Ein Pkw und ein Fußgänger sind am Samstagabend in der Südsteiermark zusammengestoßen. Der 60-jährige Fußgänger erlitt dabei tödliche Verletzungen. Gegen 19.30 Uhr hatte ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg seinen Pkw auf der B76 von Steyeregg kommend in Richtung Wies (Bezirk Deutschlandsberg) gelenkt. Der Pkw-Lenker nahm nach eigenen Angaben den Mann, der zu Fuß auf der B76 in Richtung Steyeregg unterwegs war, im letzten Moment wahr und versuchte auszuweichen.