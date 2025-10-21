Nach Streit: CBD-Shops dürfen Cannabisblüten vorerst wieder verkaufen

Von einem "Vernichtungsfeldzug" war die Rede. Und zwar gegen den CBD-Fachhandel, der ein Teil seines Kerngeschäfts scheinbar verloren hat: der Verkauf von legalen, nicht berauschenden CBD-Hanfprodukten mit einem THC-Gehalt unter 0,3 Prozent. Seit 21. Juli sollten Cannabisprodukte nämlich nur noch in Trafiken verkauft werden. Warum? Grundlage dafür war ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs, wonach Hanfblüten dem Tabaksteuergesetz unterliegen. Das Finanzministerium (BMF) schlussfolgerte, dass die Blüten damit auch dem Tabakmonopolgesetz unterliegen – womit nur noch ein Verkauf in Trafiken legal wäre. Der CBD-Handel widersprach mit Verweis auf ein Gutachten von Verfassungsjurist Heinz Mayer, das der Monopol-Interpretation des BMF widerspricht.

Dieser Widerspruch trieb in den vergangenen Monaten kuriose Blüten: Viele CBD-Fachgeschäfte verkaufen, in Berufung auf Mayers Gutachten, weiterhin Hanfblüten. Die Finanzverwaltung setzt wiederum die geltende Rechtsordnung durch. "100 Nachschauen im Rahmen der amtlichen Aufsicht im Zusammenhang mit tabaksteuerpflichtigen Hanfblüten" seien durchgeführt "und dabei in 36 Fällen Hanfblüten festgestellt" worden, heißt es aus dem BMF auf KURIER-Anfrage. Im Hintergrund führte der CBD-Handel, vertreten vom Österreichischen Cannabis Bundesverband (ÖCB), wiederum Gespräche mit Regierungsvertretern. Nun hat die Bundesregierung eine Lösung gefunden, wie die Neos und das Wirtschaftsministerium von Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) dem KURIER bestätigen. Das entsprechende Abgabenänderungsgesetz ist bereits in Begutachtung gegangen.