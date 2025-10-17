46 Kilo Cannabiskraut am Flughafen Wien sichergestellt

Auf dem Flughafen Wien sind am Donnerstag von Beamten des Stadtpolizeikommandos Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) zwei Koffer mit 46 Kilo Cannabiskraut sichergestellt worden.

Die Ware mit einem Straßenverkaufswert von etwa 250.000 Euro befand sich im Transitgepäck eines Fluges aus Bangkok und sollte nach Hamburg weitertransportiert werden.