46 Kilo Cannabiskraut am Flughafen Wien sichergestellt
Die illegale Ware im Straßenverkaufswert von 250.000 Euro sollte von Bangkok nach Hamburg transportiert werden.
Auf dem Flughafen Wien sind am Donnerstag von Beamten des Stadtpolizeikommandos Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) zwei Koffer mit 46 Kilo Cannabiskraut sichergestellt worden.
Die Ware mit einem Straßenverkaufswert von etwa 250.000 Euro befand sich im Transitgepäck eines Fluges aus Bangkok und sollte nach Hamburg weitertransportiert werden.
Ein 38-jähriger Spanier, auf den die Koffer eingecheckt waren, wurde laut Polizei vorläufig festgenommen.
Der Beschuldigte war teilweise geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.
