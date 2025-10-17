Karambolage auf A5 bei Drasenhofen: Ein Toter, mehr als 20 Verletzte

Ein Todesopfer forderte laut ersten Informationen der Zusammenstoß eines polnischen Reisebusses Freitagfrüh auf der Umfahrung Drasenhofen der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) mit einem Lkw. Der Lenker wurde dabei eingeklemmt und muss von der Feuerwehr befreit werden, wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber noe.ORF.at bestätigte.

Drei Notarzthubschrauber wurden alarmiert, es gibt es weitere Schwerverletzte und mehr als 20 Leichtverletzte.