Karambolage auf A5 bei Drasenhofen: Ein Toter, mehr als 20 Verletzte
Auf der A5 bei Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) ist ein Lkw mit einem Reisebus kollidiert, auch ein Pkw ist beteiligt. Es gibt zahlreiche Verletzte. Die A5 ist gesperrt.
Ein Todesopfer forderte laut ersten Informationen der Zusammenstoß eines polnischen Reisebusses Freitagfrüh auf der Umfahrung Drasenhofen der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) mit einem Lkw. Der Lenker wurde dabei eingeklemmt und muss von der Feuerwehr befreit werden, wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber noe.ORF.at bestätigte.
Drei Notarzthubschrauber wurden alarmiert, es gibt es weitere Schwerverletzte und mehr als 20 Leichtverletzte.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist an der Unfallstelle, die Nordautobahn ist in beiden Richtungen gesperrt.
Auch auf der Ausweichstrecke über die B7 durch Drasenhofen hat sich bereits Stau gebildet, vor allem in Richtung Tschechien.
Die Sperre dürfte zumindest bis in den Vormittag dauern.
