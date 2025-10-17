Täter nach Tankstellenüberfall in Wiener Neustadt auf der Flucht

Am Donnerstagabend überfiel in Wiener Neustadt ein noch unbekannter Täter, bewaffnet mit einer Pistole, die OMV Tankstelle in der Wiener Straße am Stadtrand in Richtung Theresienfeld.

Trotz eines Großaufgebots der Polizei konnte der Räuber entkommen. Die Ermittlungen laufen.