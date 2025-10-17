Täter nach Tankstellenüberfall in Wiener Neustadt auf der Flucht
Großeinsatz der Polizei nach Raubüberfall auf OMV-Tankstelle in der Wiener Straße. Mit Pistole bewaffneter Täter entkam.
Am Donnerstagabend überfiel in Wiener Neustadt ein noch unbekannter Täter, bewaffnet mit einer Pistole, die OMV Tankstelle in der Wiener Straße am Stadtrand in Richtung Theresienfeld.
Trotz eines Großaufgebots der Polizei konnte der Räuber entkommen. Die Ermittlungen laufen.
Es ist der bereits dritte Tankstellenüberfall in diesem Jahr in Wiener Neustadt. Im Frühjahr waren die Eni-Tankstelle in der Mießlgasse und eine weitere Tankstelle an der A2 bei Wiener Neustadt überfallen worden. In beiden Fällen konnten die Täter allerdings schon kurz darauf gefasst werden.
Kommentare