65-jährige Motorradfahrerin bei Überholmanöver verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Leobersdorf wurde am Mittwochvormittag eine 65-jährige Motorradfahrerin verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr auf der Südbahnstraße, als eine 46-jährige Pkw-Lenkerin und die Motorradfahrerin in dieselbe Richtung unterwegs waren.

Kollision beim Abbiegen

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr die Autofahrerin aus dem Bezirk Baden auf der Südbahnstraße vom Ortszentrum in Richtung Günselsdorf. Sie hielt ihr Fahrzeug an, um nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. In diesem Moment setzte die 65-jährige Motorradlenkerin, ebenfalls aus dem Bezirk Baden, zum Überholen des Pkw an. Als die Autofahrerin den Abbiegevorgang einleitete, kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Die 65-jährige Motorradfahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.