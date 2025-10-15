Niederösterreich

Waldviertel: 42-jähriger Landwirt starb bei Arbeitsunfall

Der Mann aus dem Bezirk Zwettl wurde von hydraulischer Heckklappe einer Rundballenpresse am Kopf getroffen.
15.10.25, 11:33
Bei einem Arbeitsunfall in Ottenschlag im Bezirk Zwettl ist am frühen Dienstagabend ein 42-jähriger Landwirt ums Leben gekommen. Er war von der hydraulischen Heckklappe einer Rundballenpresse am Kopf getroffen worden, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ. Für den Mann gab es keine Hilfe mehr.

Unfall bei Messerwechsel an Rundballenpresse

Der Landwirt und ein 57-Jähriger hatten Rundballen auf einer Wiese hergestellt. Nach Abschluss der Arbeiten wollten die beiden Männer laut Polizei noch einen Messerwechsel an der Rundballenpresse durchführen. Dabei kam es zum Unfall.

