Waldviertel: 42-jähriger Landwirt starb bei Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall in Ottenschlag im Bezirk Zwettl ist am frühen Dienstagabend ein 42-jähriger Landwirt ums Leben gekommen. Er war von der hydraulischen Heckklappe einer Rundballenpresse am Kopf getroffen worden, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ. Für den Mann gab es keine Hilfe mehr.