Cannabis-Verkaufsstart in Trafiken: Lage für Hanf-Shops unklar

Am Montag wird so mancher Trafikkunde ein grünes Wunder erleben. Ab 21. Juli dürfen in Trafiken nämlich Cannabisprodukte verkauft werden. Musste man bisher Hanf-Shops besuchen, um nicht berauschende Hanfblüten zu erwerben, teilen sie sich nun eine Verkaufsfläche mit Zigaretten und Tabak.