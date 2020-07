Trafiken verkaufen nun Cannabis-CBD-Produkte

Jetzt ist es fix: In Trafiken kann man ab 8. Juli Cannabis zum Rauchen kaufen. Es handelt sich um klassifizierte CBD-Hanfprodukte mit einem THC-Gehalt von unter 0,3 Prozent. Produkte dieser Art fallen unter das Tabaksteuergesetz und dürfen nicht woanders verkauft werden. Im Grunde sei der Verkauf in Hanf-Shops schon bisher nicht erlaubt gewesen, wie Josef Prirschl, Obmann der Tabak-Trafikanten Österreichs feststellt. „Unsere Rechtsmeinung war immer, dass Produkte, unter 0,3 bisher gar nicht hätten verkauft werden dürfen in den Hanf-Shops, weil sie immer unter das Tabaksteuergesetz gefallen sind. Und über 0,3 sowieso nicht, weil sie dann ins Suchtmittelgesetz fallen.“

Doppelstruktur

Auf Hunderte Hanf-Shops in Österreich könnten nun massive Probleme zukommen. Viele haben sich auf den Verkauf von CBD spezialisiert. Dürfen sie die Blüten nicht mehr verkaufen, bricht ihre wichtigste Einnahmequelle weg. Laut dem Wirschaftsverband Cannabis (WVCA) Österreich wären davon um die 300 Geschäfte betroffen, die 1.500 Mitarbeiter beschäftigen. Laut Stefan Wolyniec vom WVCA stehe man aber bereits mit den verantwortlichen Behörden in Kontakt: "Es wird auf eine Doppelstruktur hinaus laufen. Dann dürften CBD-Shops die Produkte weiter verkaufen, ebenso wie Trafiken. Das ist natürlich kein Idealzustand." Man gehe aber davon aus, dass Finanz- und Gesundheitsministerium nicht darauf aus sind, eine Branche, die sich in den letzten Jahre etabliert hat, zu zerstören.

Die Tabak-Trafikanten warten schon lange auf die Produktzulassung des Finanzministeriums für den Trafik-Verkauf, ebenso wie auf die Preisveröffentlichung. Beides ist nun gegeben. Prirschl: „Das gibt dem Konsumenten die Sicherheit, dass er weiß, dass das Produkt in der Trafik zertifiziert und sicher unter 0,3 ist.“ Eine Woche nach der am Mittwoch erfolgten Veröffentlichung wird es am 8. Juli rechtswirksam.

Verkauf nur mehr in Trafiken

Konkret sind ab Mitte nächster Woche rauchbare Hanfwaren aus einer aus fünf verschiedenen Produkten bestehenden Gruppe in Trafiken zu kaufen. „Diese Produkte haben es geschafft, dass sie im Prüfverfahren unter 0,3 sind“, erläuterte Prirschl. „Somit sind sie als Tabaksteuerprodukt deklariert und dürfen nur in Trafiken verkauft werden.“ Der THC-Gehalt wird während des Anbaus zum Ende der Blütezeit gemessen. Der THC-Gehalt darf 0,3 Prozent nicht überschreiten. Jedes der fünf verschiedenen Produkte der Gruppe wird in den Gewichtsmengen von 1,6 und vier Gramm angeboten. Der Preis je Packung beträgt durchgehend 19,90 bzw. 39,90 Euro.