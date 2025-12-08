Dramatische Rettung in Wien: Mutter und Kinder entkommen den Flammen

In der Nacht auf Montag ist es in der Bachgasse in Wien zu einem Wohnungsbrand gekommen, bei dem eine Mutter und ihre zwei kleinen Kinder nur knapp den Flammen entkommen konnten. Gegen 1.30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr alarmiert, nachdem dichter Rauch aus den Fenstern einer Wohnung im oberen Stock drang.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, machte sich die Frau zunächst noch an einem Fenster bemerkbar. Doch das Feuer breitete sich rasch aus, dichter Rauch und Flammen versperrten ihr und den beiden laut Feuerwehr vermutlich vier und sieben Jahre alten Kindern den Fluchtweg. Die Mutter rettete sich mit den Kindern schließlich in einen Raum, der zu diesem Zeitpunkt noch vergleichsweise raucharm war.

Feuerwehr öffnete Tür mit hydraulischem Gerät

Um schnell Zugang zur brennenden Wohnung zu bekommen, setzten die Einsatzkräfte ein hydraulisches Werkzeug ein. Parallel dazu legten sie eine Löschleitung. Nachdem die Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden konnte, gelang es der Feuerwehr, die Flammen zügig unter Kontrolle zu bringen.

Fluchtfiltermasken eingesetzt

Die Feuerwehr stattete die Familie mit Fluchtfiltermasken aus und brachte sie anschließend ins Freie. Dort übernahm die Berufsrettung Wien die Erstversorgung der Mutter und ihrer Kinder und brachte sie zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus. Über den Gesundheitszustand der drei lagen zunächst keine näheren Informationen vor.