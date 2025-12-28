150 Einsatzkräfte löschen Hochhausbrand in Wiener Neudorf

In Wiener Neudorf ist Sonntagvormittag ein Brand in einer Wohnung im dritten Stock eines Hochhauses ausgebrochen. Sieben Feuerwehren mit etwa 150 Einsatzkräften standen seit 10 Uhr im Einsatz, wie noe.ORF.at berichtet.

Es kam zu starker Rauchentwicklung, die Flammen breiteten sich über die Fassade aus, sodass mehrere Balkone bereits nach kurzer Zeit schwarz gefärbt waren. Atemschutztrupps der Feuerwehren durchsuchten die Wohnungen, einige Bewohner wurden von den Feuerwehrmitgliedern aus dem Haus befreit.

Neben der Feuerwehr standen über 30 Mitglieder des Roten Kreuzes mit neun Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeugen im Einsatz - darunter auch der Katastrophenhilfsdienst und Kriseninterventionsteams, wie die APA berichtet. Weiters wurde vorübergehend ein Evakuierungsbus der Wiener Berufsrettung angefordert.

Aufgrund der Kälte und des Windes wurden die Personen, die aus den Wohnungen befreit wurden, in umliegenden Gebäuden untergebracht, berichtete Philipp Gutlederer vom Notruf NÖ der APA. 26 Personen wurden laut Sonja Kellner vom Roten Kreuz in einem Kindergarten betreut. Der Großteil der Bewohner überstand den Brand unbeschadet. Vier Personen wurden zur Kontrolle bzw. mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert. Dabei dürfte es sich um Leichtverletzte handeln.