Feuerwehrgroßeinsatz in Alterlaa: Pensionistin starb bei Wohnungsbrand

Ein Zimmerbrand im neunten Stock in Alterlaa in Wien-Liesing hat am Freitagabend auf mehrere Balkone übergegriffen. Feuerwehr und Berufsrettung waren im Großeinsatz, eine Pensionistin konnte nur mehr tot geborgen werden, eine weitere Frau musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden, hieß es am Samstag von den Einsatzkräften.

Die Feuerwehr war gegen 22.30 Uhr mit 18 Fahrzeugen ausgerückt, wie die APA berichtet. Bei deren Eintreffen bot sich ein spektakuläres Bild: Nicht nur die unmittelbare Wohnung war betroffen, auch deren sowie mehrere Balkone darüber standen in Flammen. Durch die enorme Hitze wurden auch die dazugehörigen Wohnungen beschädigt. Die Brandbekämpfung erfolgte unter Atemschutz mit insgesamt drei Löschleitungen, eine davon über eine Drehleiter.

Feuerwehr rettete mehrere Personen aus Wohnungen

Mehrere Personen wurden mit dem Einsatz von Fluchtfilterhauben aus verrauchten Bereichen gerettet. Die Wiener Berufsfeuerwehr, die ebenfalls mit 18 Fahrzeugen vor Ort war, betreute 53 Betroffene, von denen 23 untersucht wurden. Eine davon wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nachdem der Brand gelöscht war, waren umfangreiche Nachlösch- und Aufräumarbeiten notwendig, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf der APA. Dabei wurde ein Hase aus einer der beschädigten Wohnungen gerettet. Erst gegen 4.30 Uhr war der Einsatz beendet.