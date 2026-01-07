Am vergangenen Sonntag kam es während eines Familienausflugs am Arzmooser Wasserfall in Flintsbach am Inn (Bayern) zu einem Unfall. Ein sechsjähriger Bub wurde dabei von einem herabstürzenden Eiszapfen schwer verletzt.

Kind von fast 2 Meter großem Eiszapfen getroffen Das Unglück ereignete sich kurz vor 16 Uhr, als sich das Kind in der Nähe des spektakulären Eisvorhangs des Wasserfalls aufhielt. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet, löste sich der "mannsgroße" Eiszapfen vermutlich aufgrund seines Eigengewichts. Die rund 1,80 Meter lange Eisspitze traf den Buben unmittelbar und begrub ihn unter sich. Die aus Rosenheim stammenden Eltern konnten ihren Sohn bergen und erstversorgen.

Bub (6) schwer verletzt An der anschließenden Rettungsaktion waren 20 Mitglieder der Bergwacht, vier Notärzte sowie zwei Polizeibergführer beteiligt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde das schwer verletzte Kind in das Unfallkrankenhaus Murnau gebracht. Ein Kriseninterventionsteam der Bergwacht betreute die Eltern vor Ort.

Polizei warnt vor Gefahren von gefrorenen Wasserfällen Gewicht, Fallhöhe, die spitze Form sowie die Härte des Eises dürfen nicht unterschätzt werden. Die Polizei warnt eindringlich vor den Gefahren gefrorener Wasserfälle. Ein Sprecher der Grenzpolizeiinspektion Raubling erklärte gegenüber der OVB Heimatzeitungen: "Das Kind hatte großes Glück, wurde aber durch das Gewicht des Eiszapfens schwer verletzt." Durch das rasche Eingreifen der Eltern konnte Schlimmeres verhindert werden.