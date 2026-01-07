Kohlenmonoxid-Unfall bei Firmenfeier in Niederösterreich
Eine Person wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen, Kohlegrill offenbar als Auslöser.
Bei einer Firmenfeier in einem Gewerbegebiet in Himberg (Bezirk Bruck a. d. Leitha) hat am Dienstag ein Kohlenmonoxid-Unfall einen umfangreichen Rettungseinsatz zur Folge gehabt.
Nach Angaben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr wurde eine Person mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Als möglicher Auslöser gilt ein verwendeter Kohlegrill.
Im Rahmen der Firmenfeier war in den Nachmittagsstunden im Freien gegrillt worden, wie auch der ORF Niederösterreich berichtete. Kohlenmonoxid (CO) dürfte sich in Richtung eines nahen Containers verbreitet haben, wo eine Person kollabierte. Festgestellt wurde in der Folge eine Kohlenmonoxidvergiftung unbestimmten Grades.
