Kohlenmonoxid-Unfall bei Firmenfeier in Niederösterreich

Bei einer Firmenfeier in einem Gewerbegebiet in Himberg (Bezirk Bruck a. d. Leitha) hat am Dienstag ein Kohlenmonoxid-Unfall einen umfangreichen Rettungseinsatz zur Folge gehabt.

Nach Angaben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr wurde eine Person mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Als möglicher Auslöser gilt ein verwendeter Kohlegrill.