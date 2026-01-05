Welt

Live im TV: US-Korrespondent bricht wegen "Nervenzusammenbruch" ab

Ein Moderato, ein Auslandskorrespondent und eine Auslandskorrespondentin während einer Live-Sendung
US-Korrespondent Roger Aebli musste während einer SRF-Livesendung wegen eines Migräneanfalls abbrechen.
Von Monika Kässer
05.01.26, 12:01
In der Schweizer Nachrichtensendung "Tagesschau Spezial" des SRF kam es am vergangenen Samstag zu einem Zwischenfall während einer Live-Schaltung. Der US-Korrespondent Roger Aebli sollte über die neuesten Entwicklungen rund um die Eskalation zwischen den USA und Venezuela berichten. 

Aufgrund gesundheitlicher Probleme erlitt er plötzlich ein Blackout und musste seinen Beitrag abbrechen.

Live im TV: US-Korrespondent ringt um Fassung

Moderator Florian Inhauser übergibt während der Sondersendung an die Auslandskorrespondenten Roger Aebli in New York (USA) sowie Karen Naundorf in Córdoba (Südamerika). Zunächst merkt Aebli an, seine Kollegin aus Südamerika "sehr laut" zu hören und erklärt kurz darauf, den Faden "komplett verloren" zu haben. 

Immer wieder kneift er die zuckenden Augen zusammen, verzieht das Gesicht und kämpft sichtlich um Fassung. Inhauser fragt erneut nach den neuesten Erkenntnissen. 

Roger Aebli: "Bin kurz vor dem Nervenzusammenbruch"

Daraufhin greift sich der sichtlich angeschlagene Journalist an die Stirn und richtet verzweifelte Worte an den Moderator: 

"Flo, ich bin kurz vor dem Nervenzusammenbruch, ich hab keine Minute, ich hab's dir geschrieben, ich weiß nicht, was gerade passiert."

So reagiert Moderator Florian Inhauser

Inhauser reagiert gefasst und versucht, die Situation zu entschärfen. Anschließend übergibt er das Wort an die Auslandskorrespondentin Naundorf: "Gut, da ist jemand ganz offensichtlich überarbeitet und das kann auch mal passieren in Zeiten, wo sich die Ereignisse überschlagen, dann gehen wir doch gleich mal zu Karen Naundorf."

Reporter musste wegen Migräneanfall abbrechen

Was zu dem Blackout führte, erklärte Stefan Reinhart, Leiter der TV-Auslandskorrespondenten bei SRF News, gegenüber dem Schweizer Onlinemedium 20 Minuten: Aebli habe kurz vor der Liveschaltung einen Migräneanfall erlitten. Der Schweizer Sender nahm den Ausschnitt "aus rechtlichen Grünen" aus dem Programm von SRF Play. 

Erneute Aussetzer während Tagesschau

Am Sonntag stand Aebli erneut vor der Kamera der Tagesschau, doch auch diesmal kam es zu einem Aussetzer. Daraufhin griff Moderator ein und leitete zu Naundorf über: "Sonst machen wir weiter bei der Kollegin, was meinen Sie?" Ob es sich bei dem Blackout am 4. Jänner abermals um eine Migräneattacke handelte, ist bislang unklar.

