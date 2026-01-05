In der Schweizer Nachrichtensendung "Tagesschau Spezial" des SRF kam es am vergangenen Samstag zu einem Zwischenfall während einer Live-Schaltung. Der US-Korrespondent Roger Aebli sollte über die neuesten Entwicklungen rund um die Eskalation zwischen den USA und Venezuela berichten. Aufgrund gesundheitlicher Probleme erlitt er plötzlich ein Blackout und musste seinen Beitrag abbrechen.

Live im TV: US-Korrespondent ringt um Fassung Moderator Florian Inhauser übergibt während der Sondersendung an die Auslandskorrespondenten Roger Aebli in New York (USA) sowie Karen Naundorf in Córdoba (Südamerika). Zunächst merkt Aebli an, seine Kollegin aus Südamerika "sehr laut" zu hören und erklärt kurz darauf, den Faden "komplett verloren" zu haben. Immer wieder kneift er die zuckenden Augen zusammen, verzieht das Gesicht und kämpft sichtlich um Fassung. Inhauser fragt erneut nach den neuesten Erkenntnissen.

Roger Aebli: "Bin kurz vor dem Nervenzusammenbruch" Daraufhin greift sich der sichtlich angeschlagene Journalist an die Stirn und richtet verzweifelte Worte an den Moderator: "Flo, ich bin kurz vor dem Nervenzusammenbruch, ich hab keine Minute, ich hab's dir geschrieben, ich weiß nicht, was gerade passiert."

So reagiert Moderator Florian Inhauser Inhauser reagiert gefasst und versucht, die Situation zu entschärfen. Anschließend übergibt er das Wort an die Auslandskorrespondentin Naundorf: "Gut, da ist jemand ganz offensichtlich überarbeitet und das kann auch mal passieren in Zeiten, wo sich die Ereignisse überschlagen, dann gehen wir doch gleich mal zu Karen Naundorf."

Reporter musste wegen Migräneanfall abbrechen Was zu dem Blackout führte, erklärte Stefan Reinhart, Leiter der TV-Auslandskorrespondenten bei SRF News, gegenüber dem Schweizer Onlinemedium 20 Minuten: Aebli habe kurz vor der Liveschaltung einen Migräneanfall erlitten. Der Schweizer Sender nahm den Ausschnitt "aus rechtlichen Grünen" aus dem Programm von SRF Play.