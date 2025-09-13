Kopfweh und Migräne: Die Rolle der Hormone

Immer wieder konsultieren betroffene Frauen wegen ihrer Kopfschmerzen und auch wegen Migräneanfällen den Gynäkologen, obwohl diese Beschwerden eigentlich in das Fach der Neurologie gehören. Da diese allerdings auch zyklisch auftreten können, oft unmittelbar vor oder während der Menstruation, mitunter auch in der Mitte des Zyklus beim Eisprung, vermuten die Betroffenen mit Recht, dass dabei auch Hormone eine Rolle spielen könnten.

Die gynäkologische Diagnostik und Therapie verlangen mitunter vom Frauenarzt, dass er wie ein Kriminalinspektor vorgeht und durch Fragen dem „Täter“ auf die Spur zu kommen versucht. War die Patientin schon einmal schwanger und hatte sie bereits vorher Migräne, so wäre es ein wichtiger Hinweis zu wissen, wie sich die Migräne in der Schwangerschaft verhielt: Verschwand sie im zweiten und dritten Trimenon, so verdichtet dies den Verdacht, dass eine hormonelle Ursache für die Beschwerden vorliegen könnte. Denn in der Schwangerschaft steigt jenes Hormon stark an, das der weibliche Körper auch in der zweiten Zyklushälfte bildet, das aber unmittelbar vor der Menstruation abzufallen beginnt und dadurch die Symptome auslösen kann. Bei diesem „Schutzhormon“ handelt es sich um das Progesteron, das einerseits einen starken beruhigenden Einfluss auf das Gehirn hat („GABA-Rezeptoren“), deshalb wird es auch „Wohlfühlhormon“ genannt. Andererseits stabilisiert es den Tonus der Blutgefäße, die bei der Entstehung der Migräne eine nicht unbedeutende Rolle spielen.