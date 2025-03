Menopause: Wie die Hormone Haut und Haar beeinflussen

Überproduktion der Androgene

Der Haarausfall kann zahlreiche Ursachen haben, weshalb zunächst eine Beurteilung durch die Dermatologie sinnvoll ist. Treten die Beschwerden aber in Zeiten hormoneller Umstellungen auf, so ist auch an eine endokrine Ursache für das Haarproblem zu denken. Eine häufige Ursache für den Haarverlust liegt in der Überproduktion männlicher Hormone, der Androgene; die sogenannten „Geheimratsecken“ sind dafür das klinische Bild. In der Pubertät beginnen die Eierstöcke mit ihrer hormonellen Aktivität, die ersten und oft überschüssigen Wirkstoffe sind dabei die männlichen Hormone, was sich mitunter in einer unreinen Haut, aber auch an einer übermäßigen Behaarung am Körper und an einem Haarverlust am Kopf zeigt. Ähnlich ist es auch, wenn Frauen in die Wechseljahre kommen. Dann bleiben, nachdem die beiden andere Hormone Progesteron und Östrogen nicht mehr hergestellt werden, noch die Androgene übrig und bewirken kosmetische Probleme. Der Medizin steht ein Präparat zur Verfügung, das Cyproteronacetat, das den Eintritt der männlichen Wirkstoffe in Haut und Haarwurzel und damit den dadurch ausgelösten Haarverlust hemmt. In seltenen Fällen wird das Testosteron weiterverwandelt in Dihydrotesterosteron, das ebenfalls ein Effluvium bewirken kann. Auch eine Schilddrüsenfunktionsstörung kann Haarprobleme bewirken, sowohl eine Überfunktion, vor allem aber eine Unterfunktion, die mit Müdigkeit und Gewichtszunahme einhergeht.