Das Gewichtsproblem in den Wechseljahren

Neben den bekannten Wechselbeschwerden wie Hitzewallungen, Schlafstörungen und Gelenksschmerzen leiden manche Frauen in ihrer Lebensmitte an einem Problem, das vorerst nicht mit dem Klimakterium in Zusammenhang gebracht wird: Obwohl sie ihre Ernährungsgewohnheiten nicht geändert haben und weiterhin Sport betreiben, bemerken sie dennoch eine leichte, aber stetige Gewichtszunahme, vor allem um die Körpermitte. Neue wissenschaftliche Daten bringen Licht in dieses Problem und erklären es von Seiten der frauenspezifischen Medizin. Der weibliche Körper ist zuständig für die Erhaltung der Art – das oberste Ziel von Mutter Natur – und damit „wichtiger“ als der männliche Körper.