Die SkyBridge im Boyne Mountain Resort im Norden Michigans zählt zu den beliebten Attraktionen der Region. Auch die US-Amerikanerin Danielle Jenkins war von dem Anblick der spektakulären Hängebrücke begeistert. Besonders Winter entfaltet die rund 366 Meter lange und 36 Meter hohe Konstruktion, die über das Tal zwischen zwei Berggipfeln gespannt ist, mit Tausenden bunten Lichtern eine magische und romantische Atmosphäre.

Als Jenkins ihrem Partner Trevor Van Camp begeistert TikTok-Videos der festlich beleuchteten SkyBridge zeigte, war für ihn klar, dass die der perfekte Ort für einen Heiratsantrag ist. Doch die Verlobung nahm eine völlig unerwartete Wendung.

Heiratsantrag auf 36 Meter hoher Hängebrücke Kurzerhand buchte Van Camp ein Wochenende in dem Urlaubsresort. Im Video-Interview auf dem Instagram-Kanal des Boyne Mountain Resorts erklärte er: "Es war etwas, das sie unbedingt machen wollte, also habe ich es quasi als Überraschung geplant."

Verlobungsring fiel von der Brücke und landete im Tiefschnee Als es bereits dunkel war und die Lichter leuchteten, begab sich das Paar auf die Hängebrücke. Nach ein paar Metern bat Van Camp seine Partnerin unter dem Vorwand, ein Foto machen zu wollen, kurz stehenzubleiben. In diesem Moment holte er eine Ringschatulle aus seiner Jackentasche, ging in die Knie und fragte Jenkins, ob sie ihn heiraten wolle. Überglücklich antworte sie mit Ja. Doch als Van Camp den Ring aus dem Etui nahm, passierte das Missgeschick: Der Ring fiel ihm aus der Hand und durch das Gitter des Brückenbodens rund 36 Meter nach unten und landete im Tiefschnee.

Paar suchte über zwei Stunden erfolglos nach Ring Ungläubig und schockiert blickte Van Camp in die Kamera. "Wir verfielen kurz in Panik und wussten, dass wir den Ring finden müssen", erinnert er sich. Jenkins erklärte, dass ihnen schließlich die Erlaubnis erteilt wurde, den Berg hinabzugehen. Rund zweieinhalb Stunden suchte das Paar im Schnee. Sogar ein Metalldetektor, den ihnen der Nachtschichtleiter der Beschneiungsanlage Pat Harper geliehen hatte, kam zum Einsatz – ohne Erfolg. "Wir haben den Ring einfach nicht gefunden", berichtet die frisch Verlobte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © boyne.mountain Resort-Mitarbeiter Pat Harper entdeckte schließlich den Verlobungsring im Schnee.

Resort-Mitarbeiter fand Ring mithilfe Metalldetektor Die beiden gaben am späten Abend schließlich auf, doch Pat Harper und zwei seiner Kollegen aus dem Resort waren entschlossen, dem frisch verlobten Paar zu helfen. "Sie haben uns versprochen, dass sie meinen Ring finden würden", so Jenkins, während sie sich gemeinsam mit Van Camp auf den Rückweg in ihre Unterkunft machten. Währenddessen gelang es Harper tatsächlich, den verlorenen Verlobungsring mithilfe eines Metalldetektors ausfindig zu machen. Als sie das junge Paar darüber informierten, konnten beide ihr Glück kaum fassen. "Wir kamen im Resort an, und Trevor konnte endlich den Ring an meinen Finger stecken", berichtet die US-Amerikanerin und fügt hinzu: "Ich ziehe meinen Hut und sage ein riesiges Danke an Pat, dass er das für uns gemacht hat. Er hat den Tag gerettet."