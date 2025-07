In der sizilianischen Stadt Messina geht es wieder einmal um die Brücke, die Sizilien mit dem „Continente“, dem Stiefel, verbinden soll. Die Politik will sie, die NATO findet auch, dass sie der Verteidigung dienen würde. Bis jetzt überquert man die Meeresenge per Fähre, auch die Züge. Die Befürworter des Projekts meinen, dies sei vollkommen aus der Zeit gefallen, Sizilien brauche eine stabile Verankerung an das Festland.

Der Großteil der vom Bau direkt Betroffenen sieht das ganz anders. Nur wenigeb Einwohner denken, dass es dem wirtschaftlichen Aufschwung von Sizilien und Kalabrien zugute kommen würde. Worum es ihnen vor allem geht, sind die drohenden Enteignungen und der Naturschutz.

Über die Brücke, die Kalabrien und Sizilien verbinden soll, begann man schon Ende des 19. Jahrhunderts zu fantasieren. In den 1970er-Jahren wurden die Diskussionen ernsthafter. Bis dann der mittlerweile verstorbene Premier Silvio Berlusconi in der Brücke über die Meeresenge eine Art Vermächtnis seiner selbst sah. Die Finanz- und Wirtschaftskrise machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Jetzt ist es Infrastrukturminister und Vizepremier Matteo Salvini, der den Bau zur Mission gemacht hat.

Capopeloro ist ein Stadtviertel von Messina am nordöstlichen Zipfel von Sizilien. Dort, wo die Insel der kalabrischen Küste am nächsten ist. Hier soll die Brücke errichtet werden. Die Distanz zwischen den zwei Küsten beträgt etwas mehr als drei Kilometer. Carmela, um die 40 Jahre, sitzt an einem der Tische der Eisdiele vor dem Strand und genießt ihr Pistazieneis. Auf die Frage, wie sie zur Brücke steht, erwidert sie argwöhnisch: „Wer schickt Sie? Die Gegner der Brücke, die von No Ponte?“. Dann fügt sie hinzu: „Ich bin pro Brücke, weil sie vor allem für die jungen und kommenden Generationen einen großen Vorteil darstellen wird. Und außerdem, Salvini hat sein Wort gegeben.“