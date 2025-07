In der Politik verhält es sich nicht anders als im privaten Leben: In Freundschaft lässt sich so manches Ziel besser umsetzen. Und gemeinsame politische Ziele, davon gibt es für Österreichs Kanzler Christian Stocker und Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni so einige - die Eindämmung der illegalen Migration etwa oder die Regierung des Brenner-Problems. Kennengelernt habe er die erste Frau an der Spitze der italienischen Regierung ja schon bei den Europäischen Räten in Brüssel, erzählt Stocker im Rahmen seines ersten Arbeitsbesuches in Rom.

Heißer Gang am roten Teppich

Am Dienstag aber stand im prächtigen Palazzo Chigi, im italienischen Regierungssitz, näheres Ausloten der gemeinsamen Ziele auf dem Programm. Der Empfang unter brütend heißer Sonne im Hof des Palais fiel hitzig aus:. Ohne Schattenschutz marschierte Stocker an der Seite der einen Kopf kleineren, aber durchaus resoluten Italienerin am roten Teppich entlang in die Jahrhunderte alten Gemäuer des Regierungssitzes.

Dabei durchaus auch gewollt: Knüpfen freundschaftlicher Beziehungen. So wie Meloni es schon mit Stockers Vorgänger Karl "Carlo" Nehammer gepflegt hatte, dem sie in wahrer Herzlichkeit zugetan gewesen sein soll, wie Beobachter berichten.