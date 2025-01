Melonis dritter Versuch: Italien bringt wieder Migranten nach Albanien

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni probiert es nochmal: Nach zwei Monaten Pause hat ihre rechte Regierung erneut damit begonnen, Migranten nach Albanien zu bringen. 49 im Mittelmeer aufgegriffene Männer, die meisten offenbar aus Ägypten und Bangladesch, sollten spätestens am heutigen Dienstag an Bord des Marineschiffs „Cassiopea“ im Hafen von Shëngjin eintreffen, hieß es.

Dort sowie im Dorf Gjadër hat Rom nach einem 2023 mit Tirana geschlossenen Abkommen höchst umstrittene Aufnahmezentren errichtet, um Asylverfahren in ein Nicht-EU-Land auszulagern und die seit Jahren hohe Anzahl an Geflüchteten in Italien zu reduzieren. Nach mehreren Verzögerungen wurden die Einrichtungen im Oktober eröffnet.