Dorfsterben in beliebter Urlaubsregion: Sie wollen nicht vergessen werden

Die Jungen gehen

Die Folge: Die jungen Generationen ziehen weg, zurück bleiben die älteren Einwohner, die größte Gruppe sind die über 60-Jährigen. In den alten Gassen von Cleto und Aiello Calabro werden darum die verriegelte Haustore immer mehr, nur hie und da weisen Blumentöpfe oder ein offenes Fenster darauf hin, dass das eine oder andere Haus bewohnt ist. Vor den einstigen Herrschaftspalazzi sammeln sich trockene Blätter, die wer weiß wie lange da schon liegen.

Italiens größter Umweltverband Legambiente beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Problem. Erstellt mit Fachleuten Studien und arbeitet Maßnahmen aus, um sich dem zu widersetzen. Für die Experten war es darum eine besonders kalte Dusche, als vor einigen Wochen Tommaso Foti, Minister für Kohäsion und Wiederaufbau sagte, es gebe einfach zu viele Gemeinden, die schlicht nicht mehr zu retten seien – man könne sie nur beim Prozess des Sterbens begleiten. In Cleto und Aiello Calabro will man das nicht hinnehmen, auch dank ihrer engagierten und jungen Bürgermeister. In Cleto ist es Armando Basso, 36 Jahre alt; in Aiello Calabro Luca Lepore, 38 Jahre alt, beide erst kurz im Amt.