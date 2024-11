Enttäuscht von Trumps Sieg: Dorf auf Sardinien lockt US-Bürger mit 1-Euro-Häusern

Enttäuscht von Donald Trump s Sieg? Der Bürgermeister der Gemeinde Ollolai auf Sardinien bietet US-Wählern, die vom Wahlergebnis in ihrer Heimat enttäuscht sind und deswegen die Heimat verlassen wollen, Häuser zum symbolischen Preis von einem Euro an.

"Sind Sie der globalen Politik überdrüssig? Es ist an der Zeit, Ihren Europa-Aufenthalt im Paradies Sardinien zu planen", heißt es auf der Website der 1.700-Seelen-Gemeinde in englischer Sprache. Der Bürgermeister Francesco Columbu erklärte, dass die Website liveinollolai.com speziell eingerichtet wurde, "um den Umsiedlungsbedürfnissen der US-Bürger nach der Wahl entgegenzukommen". Columbu will somit das Problem der Entvölkerung angehen und verlassene Häuser sanieren.