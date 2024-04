Traum vom Ferienhaus: Italienische Häuser um einen Euro zu haben

Charmantes Häuschen im historischen Zentrum gelegen, drei Zimmer auf drei Stockwerke verteilt, Dachterrasse mit Ausblick, kleiner Balkon in der 2. Etage - all das im Südosten Siziliens, der bekannt ist für seine flach abfallenden Sandstrände und kristallklares Meer.

Und kosten soll das Ganze: gar nichts. Kaufpreis: 0 (in Worten: null) Euro. Der Besitzer verschenkt es.

Wer bei obigem Anbot nicht den Zuschlag erhält, für den gibt es keinen Grund Trübsal zu blasen. Immobilienangebote wie das obige, wenngleich um einen Euro teurer, gibt es in Italien zuhauf. In rund 70 Gemeinden werden aktuell Häuser um einen Euro am Markt feilgeboten. (Hinweis: Oft kann durch mehrere Bieter der Kaufpreis steigen bzw. bei manchen Inseraten stellt der ein-Euro-Preis das Startgebot einer Auktion dar.)

Damit versuchen italienische Gemeinden der seit Jahren auftretenden Landflucht Einhalt zu gebieten. Wie in vielen anderen Landstrichen dieser Welt, kommt jungen Menschen die Idylle der Dorfwelt schnell zu klein vor, ist die Perspektivlosigkeit mangels Jobs zu groß. Weg vom Land, in die Stadt - dort soll die Hoffnung blühen, das Leben lebenswert sein. Die Folge für viele Dörfer: Sie verwaisen und vergreisen, Schul- oder Kindergartenbetrieb lohnen sich nicht mehr, Einrichtungen werden geschlossen. Die lokale Wirtschaft stirbt langsam und schleichend und die Abwärtsspirale der Bedeutungslosigkeit dreht sich weiter, Immobilien verfallen.

3.000 Einwohner hatte die Gemeinde Vergemoli di Fabbriche in der Toskana vor 50 Jahren. Heute sind es 700. Weil so viele Menschen weggegangen sind, würden viele Häuser leer stehen und verfallen, erklärt Bürgermeister Michele Giannini der ARD tagesschau.

Schwerpunkt der günstigen Immobilien ist Süditalien, doch auch im Norden gibt es derartige "Schnäppchen": etwa in Ligurien oder der Toskana.

Doch nicht alles, was günstig verschleudert wird, findet Abnehmer: In dem mittelalterlichen Dorf Patricia, an der hügeligen Landschaft Latiums nahe Rom gelegen, wurden laut Bürgermeister Lucio Fiordaliso erst zwei Häuser verkauft.

Der Unterschied hier: Während bei den meisten Ein-Euro-Aktionen erst die Gemeinde die Häuser kauft und in einem weiteren Schritt am Markt anbietet, läuft in Patricia der Verkauf direkt über die Eigentümer. Und diese können sich, wenn dann mal ein Käufer gefunden, wegen Familienstreitigkeiten häufig nicht auf den Verkauf einigen.