Sizilien: Bergdorf verschenkt Steinhäuser

Das Interesse an der Ein-Euro-Häuser-Aktion, über die der KURIER bereits berichtete, ist groß. "Besucher aus aller Welt kamen hierher, um die Häuser zu besichtigen", erzählt der Bürgermeister dem KURIER. Wer an einem Objekt interessiert ist, muss bei der Gemeinde einen Antrag stellen und ein Konzept einreichen, das beschreibt, was er mit dem Haus vorhat. Gesucht werden Projekte, die die lokale Wirtschaft ankurbeln und Arbeitsplätze in der Region schaffen – etwa die Eröffnung eines Restaurants oder einer Frühstückspension.