Diese Traumorte zahlen Ihnen Geld, damit Sie dort wohnen

Sizilien, Italien

Ein Haus um nur einen Euro kaufen? Das geht in Sizilien, in der schönen Stadt Mussomeli beispielsweise, mit ihren 11.000 Einwohnern. Zugegeben, viele der Ein-Euro-Häuser sind nicht ganz auf dem neuesten Stand, aber wer Kapital für die Sanierung mitbringt, kann es sich bald auf Sizilien gemütlich machen. Tipp: Angebote wie dieses gibt's in ganz Italien!