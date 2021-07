Die 10 schönsten Ausflugsziele bei Regenwetter in Österreich

Alles Käse bei den Käsemachern in Niederösterreich

In der Käsemacherwelt im Waldviertel können Groß und Klein ganz in die Welt des Käses eintauchen. Bei einer Führung lernen Sie allerhand Wissenswertes über die Herstellung verschiedener Käsesorten, bevor sie anschließend in der Schaukäserei selbst zum Käsemacher werden. Allerlei Waldviertler Spezialitäten gibt's im angeschlossenen Restaurant.

Europastraße 5, 3902 Vitis, Tel. +43 2841 / 80 045 - 0

www.kaesemacher.at, Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-15 Uhr