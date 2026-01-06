6 Millionen im Lotto gewonnen: So reagiert die Ehefrau des Mannes
Ein 69-Jähriger aus Hillsdale County (Michigan), der anonym bleiben möchte, traute seinen Augen kaum, als er feststellte, dass er den Hauptgewinn der Lotterie in Höhe von 6 Millionen Dollar (rund 5,1 Millionen Euro) gewonnen hatte.
Gelegenheitsspieler gewann 6 Millionen US-Dollar
Wie die Michigan Lottery in einer Aussendung mitteilte, ist der Gewinner ein Gelegenheitsspieler, der nur "hier und da ein Ticket" kauft. Dieses Mal setzte er 50 Dollar auf das "Super Raffle"-Spiel, weil ihm die Gewinnchancen besonders gefallen hatten.
"Am Tag der Ziehung habe ich meine Losnummer überprüft und war völlig aus dem Häuschen, als ich erfuhr, dass ich den Hauptgewinn von 6 Millionen Dollar gewonnen hatte", berichtet der Mann gegenüber der Lotteriebehörde.
So reagierte seine Frau
Unverzüglich informierte er seine Ehefrau und holt sie an den Computer, um ihr die übereinstimmenden Zahlen zu zeigen. Laut eigener Aussage blieb ihr dabei sprichwörtlich der Atem weg. Sie konnte das Glück ebenfalls kaum fassen.
Statt die volle Summe in jährlichen Raten zu erhalten, entschied sich der 69-Jährige für eine Einmalzahlung von 4,1 Millionen Dollar (rund 3,5 Millionen Euro). Einen Teil des Gewinns möchte er mit seinen Kindern teilen, den Rest ansparen.
Kommentare