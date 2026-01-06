6 Millionen im Lotto gewonnen: So reagiert die Ehefrau des Mannes

Ein 69-Jähriger aus Hillsdale County (Michigan), der anonym bleiben möchte, traute seinen Augen kaum, als er feststellte, dass er den Hauptgewinn der Lotterie in Höhe von 6 Millionen Dollar (rund 5,1 Millionen Euro) gewonnen hatte.

Gelegenheitsspieler gewann 6 Millionen US-Dollar

Wie die Michigan Lottery in einer Aussendung mitteilte, ist der Gewinner ein Gelegenheitsspieler, der nur "hier und da ein Ticket" kauft. Dieses Mal setzte er 50 Dollar auf das "Super Raffle"-Spiel, weil ihm die Gewinnchancen besonders gefallen hatten.

"Am Tag der Ziehung habe ich meine Losnummer überprüft und war völlig aus dem Häuschen, als ich erfuhr, dass ich den Hauptgewinn von 6 Millionen Dollar gewonnen hatte", berichtet der Mann gegenüber der Lotteriebehörde.